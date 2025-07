West Nile: quante persone muoiono ogni anno, tutti i numeri

Vaia: "Nessun allarme per il West Nile, ma serietà e tempestività"

L'ex direttore dello Spallanzani, in un'intervista all'AGI, lancia una proposta: creare un "Centro operativo europeo per la prevenzione delle arbovirosi, con sede o nodo in Italia, ma con strumenti veri, operativi ed impegno finanziario"