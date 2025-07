Morto il brigatista Raffaele Fiore, era nel commando di Via Fani

Aldo Moro, il nipote: "I suoi ideali non moriranno mai"

Luca Moro ricorda lo statista rapito e ucciso dalle Br 46 anni fa. "È vivo nella verità di un lascito spirituale che rimarrà e vivrà in eterno. In quelle meravigliosa e bellissime lezioni di filosofia del diritto c’è l'essenza del suo per la vita"