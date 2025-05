Delitto Carbonaro. Il Pg: "crudeltà" di Tucci e analogie con Caivano

"Per le ricerche siamo partiti dall'ultima cella agganciata dal cellulare di Martina che indicavano come posizione lo stadio Moccia. Abbiamo capito che era morta quando abbiamo ritrovato gli occhiali da vista della ragazzina", ha detto Lucchetta in conferenza stampa.

"Questa vicenda mi ha fatto ricordare lo stupro di Caivano avvenuto due anni fa. Anche in quell'occasione erano minorenni le vittime e minorenni e giovanissimi i carnefici. Che fortunatamente sono salve, ma lese nella loro intimità", ha detto il procuratore. "Quindi io voglio rinnovare l'invito che già feci all'epoca - continua - ben vengano tutte le disposizioni normative per prevenire e reprimere questi reati, ma alla luce di quello che sta accadendo bisogna mettere in campo iniziative a monte a livello sociale, nelle scuole, nelle famiglie: bisogna che ognuno di noi educhi i nostri figli a che cos'è l'amore. Voler bene - ha concluso - significa accoglienza e non possesso".