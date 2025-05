Riaperto il caso sulla morte di Manuela Murgia, dopo 30 anni indagato l'ex fidanzato

+++ Manuela Murgia: Ex fidanzato indagato per omicidio volontario aggravato +++



La ragazza di sedici anni trovata morta nel 1995 a #Cagliari. Avviso per accertamenti tecnici non ripetibili a un 54enne. Qualcuno ha informazioni utili?#chilhavisto→https://t.co/OexkuGjHa5 pic.twitter.com/BDko6YbrHe