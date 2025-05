Violento nubifragio colpisce Forlì

#Maltempo #ForlìCesena, 70 interventi svolti in provincia: per tutta la notte #vigilidelfuoco al lavoro, soccorse alcune persone in difficoltà in strutture allagate in zona Ca Ossi, Vecchiazzano e S. Martino in Strada. Situazione migliorata, in corso prosciugamenti [#21maggio 9] pic.twitter.com/TlXhamaVCj