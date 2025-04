25 aprile tra memoria e polemiche. A Domodossola salta il corteo

E' partita verso le 10 del mattino da Via Genocchi davanti alla sede della Regione Lazio la manifestazione contro i fascismi e contro i razzismi organizzata dall'associazione partigiana Anpi Roma, insieme ad altre associazioni di ex partigiani, di ex deportati nei campi di sterminio, perseguitati politici e internati Aned, Anei, Anppia, Anpc, Anvrg Roma, Fiap, Circolo G. Bosio.