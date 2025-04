Omicidio di Saman, i giudici in camera di consiglio 

Saman Abbas, ergastolo ai genitori per omicidio

La sentenza della Corte di Assise di Reggio Emilia per l'assassinio della ragazza pakistana a Novellara. Quattordici anni per lo zio Danish Hasnain e assoluzione per i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Il padre in lacrime: "Non ho mai pensato di ucciderla"