Stefania Nobile non risponde al gip

Nuovi guai per Stefania Nobile: la figlia di Wanna Marchi in manette per prostituzione e droga

L'imprenditrice il suo ex compagno Davide Lacerenza e il factotum Davide Ariganello sono ai domiciliari dopo una indagine del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Milano