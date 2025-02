Ancora pioggia nel Centro Italia, all'Isola d'Elba la conta dei danni

#Livorno, forte #pioggia sull’Isola d’Elba, strade allagate a Portoferraio: persone bloccate in auto o nei piani bassi di edifici, #vigilidelfuoco impegnati nei soccorsi. Via mare giunte in rinforzo altre squadre di #sommozzatori e soccorritori acquatici [#13febbraio 20:00] pic.twitter.com/zvUCOc3bIs