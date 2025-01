Ammbientaliste di 'Extinction Rebellion' denunciano: "Costrette a spogliarci e a eseguire squat in questura"

"Abbiamo preso atto della denuncia dell'attivista di Extinction Rebellion e delle dichiarazioni pubblicate dalla Questura di Brescia. Siamo certi che, qualora fosse necessario, verranno fatti tutti gli approfondimenti del caso, con la massima celerità e trasparenza, per garantire chiarezza e tutelare il lavoro dei nostri agenti, che non devono essere messi sotto accusa ingiustamente". Lo affermano in una nota i parlamentari di centrodestra della provincia di Brescia. "Ribadiamo - sottolineano - la nostra piena fiducia nell'operato delle forze dell'ordine, che svolgono ogni giorno un lavoro essenziale a tutela della sicurezza e del rispetto delle leggi, sempre con professionalità e nel pieno rispetto della dignità delle persone, come evidenziato nella nota diffusa dalla Questura. Il nostro impegno - concludono - rimane quello di supportare sempre le istituzioni dello Stato, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti di tutti i cittadini". La nota è stata firmata dai parlamentari: Simona Bordonali, Cristina Almici, Giangiacomo Calovini, Maurizio Casasco, Paolo Formentini, Stefano Borghesi, Giampietro Maffoni e Adriano Paroli.

"Se le notizie di stampa che riportano la denuncia delle attiviste di Extinction Rebel di essere state costrette a spogliarsi integralmente davanti alle poliziotte e a fare squat, fossero confermate, saremmo in presenza di una situazione inaccettabile di abuso di potere e violenza di Stato. Un trattamento degradante, che certamente non si addice ad un'istituzione pubblica, chiamata a tutelare e non certo ad umiliare le persone". Lo dicono le deputate dem in commissione bicamerale contro i femminicidi e la violenza sulle donne, Sara Ferrari, Antonella Forattini e Valentina Ghio. "Nella denuncia - riprendono - risulta anche che questo trattamento è toccato soltanto alle ragazze, trai i 23 attivisti fermati dalle forze dell'ordine durante la manifestazione indetta da Ultima Generazione, Extinction Rebellion e Palestina Libera, il 13 gennaio a Brescia. La questura di Brescia dichiara che il rispetto dei diritti umani è sempre stato mantenuto. Nel pieno rispetto del difficile lavoro delle forze dell'ordine, riteniamo necessario, come chiesto anche in Aula alla Camera, che il ministro Piantedosi chiarisca quanto emerso. Chiederemo che anche la commissione d'inchiesta sui femminicidi e la violenza si attivi per appurare quanto accaduto".