'Anche funzionari di Palazzo Chigi negli uffici di Equalize', dicono i carabinieri

"Dall'inizio dell'attività tecnica si è già accertato che presso gli uffici della Equalize si sono già recati funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri le cui conversazioni non sono state oggetto di sunto e trascrizione - è il passaggio testuale -. Tale evidenza pero' dimostra l'entratura dei soggetti con i quali ci si sta approcciando e la ragnatela di conoscenze e contatti di cui dispongono allo stesso tempo si è accertato che gli stessi non hanno alcun ruolo organico con apparati di sicurezza nazionali". Le prime 41 delle 86 pagine del documento sono annerite, in quanto contenenti informazioni omissate.