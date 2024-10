Maltempo, frane e allagamenti tra Piemonte e Sardegna. Due dispersi

La situazione è critica in particolare nel Savonese, per le violente piogge con l'isolamento di alcune famiglie tra il Savonese e la Valbormida. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la giornata per liberare e mettere in sicurezza le strade e prosciugare gli edifici invasi dalle acque. A Mallare disagi a causa di piccoli smottamenti e alberi caduti soprattutto in localita' Pratogrande e Crosa. A Cairo Montenotte, le piogge hanno provocato allagamenti ai piani bassi dell'ospedale e delle scuole. Interrotte le strade provinciali 61 e 36. Una frana ha provocato l'esondazione del rio Gavello con allagamenti di cantine e piani terreni.