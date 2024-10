La Russa e il figlio Geronimo tra gli spiati: "Chi ha ordinato il dossieraggio?"

Meloni: "Dossieraggi intollerabili. Spiano Arianna per colpire me"

La premier si aspetta che "la magistratura vada avanti fino in fondo" per quelle attività cominciate "già alla fine del governo Draghi quando si capiva che sarei potuta andare io" a Palazzo Chigi. E cita la sorella che "non ha le tutele che posso avere io"