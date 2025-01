Il sindaco di Avetrana vuol bloccare la serie tv sul delitto di Sarah Scazzi

Omicidio Scazzi, zio Michele torna libero

La villetta di Avetrana nei giorni scorsi è stata rimessa in ordine per accogliere il contadino 70enne che ha ottenuto uno sconto di pena di 400 giorni per aver nascosto il corpo della nipote Sara, nel 2010. La moglie e la figlia Sabrina sono ancora in carcere per il delitto