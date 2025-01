Leonardo, Sofia e gli altri: ecco i nomi dei nuovi bebè

Prosegue l'inverno demografico. L'Istat certifica: nei primi 7 mesi del 2024, 4600 nati in meno

Per ogni 1.000 residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini. Questa diminuzione, che comporta un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità, si inserisce in un trend ormai di lungo corso. Anche le coppie straniere fanno meno figli