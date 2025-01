Ondata di maltempo da Nord a Sud. Bologna invasa dall'acqua, a Palermo allagato l'aeroporto

#Maltempo #Sicilia, dalle prime ore del mattino #vigilidelfuoco al lavoro: in provincia di #Caltanissetta, tra Gela, Sommatino e Riesi per allagamenti e danni d’acqua; a #Enna, per un costone roccioso franato in strada, nessuna persona coinvolta [#19ottobre 10:00] pic.twitter.com/QQXLFjbtx4