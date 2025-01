Riflettori su Bitonto per l'uomo che spiava i conti, tutti cercano Coviello

Tutta Bitonto si interroga sull'uomo finito sotto inchiesta per aver effettuato accessi non autorizzati sui conti di migliaia di clienti di Intesa San Paolo

“Ci siamo visti l’ultima volta domenica scorsa per la nostra consueta passeggiata in bici – racconta all’Agi un amico di Coviello –. È vero che molti hanno scritto che non aveva molti amici, ma superati i 50 anni ci si rende conto di volersi circondare di poche persone fidate, con cui poter avere un confronto sano”. E continua: “Vincenzo è una persona di grande cultura, squisita, con cui è un piacere poter parlare. È anche il mio commercialista e sul lavoro è ineccepibile e preciso, così come nella vita per come l’ho conosciuto io”.