La compagna di Buzzanca: “Diritti violati, Lando merita giustizia. Io non mollo"

Una lettera al vetriolo all'amministratore di sostegno dell'attore siciliano, ricoverato in una Rsa di Roma dopo una caduta dalla sedia a rotele. Francesca Della Valle scrive dopo l'ultima visita delle condizioni in cui è costretto Buzzanca

"Lando Buzzanca solo e abbandonato in ospedale". La compagna non può incontrarlo

Marando ha coinvolto un gruppo di professionisti esperti in vari settori, tra cui la Della Valle in qualità di presidente di labirinto 14 Luglio, con l'intendo di informare contro quelle che vengono definite "malasanità e malagiustizia". Il tutto per chiedere un cambiamento radicale su queste tematiche.