Forte temporale a Roma nella notte, oltre 50 interventi della Polizia Locale

Italia ancora afflitta dal maltempo: dal Veneto a Salerno è emergenza

Non allenta la perturbazione che ha investito l'Italia nelle ultime ore. Nel pisano risultano dispersi un bambino di 5 anni e sua nonna. In Veneto il presidente Luca Zaia posta le foto dell'esondazione dei fiumi Avenale in centro a Castelfranco e del Muson ad Asolo, allagando case e scantinati