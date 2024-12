Vallanzasca esce dal carcere, sarà trasferito in una Casa di cura

"Vallanzasca sta sempre peggio" i legali richiedono la scarcerazione

Le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro dopo che nei mesi scorsi il Tribunale di Sorveglianza gli ha revocato i permessi per andare almeno una volta alla settimana in comunità terapeutica sostenendo che possa ricevere cure adeguate a Bollate.