Sangiuliano indagato a Roma per peculato. Boccia interdetta dalla Camera 

Boccia-Sangiuliano, veleni e accuse di estorsione. Resa dei conti sui social

L'ultimo post di Maria Rosaria Boccia è rivolto all'ex ministro della Cultura e replica all'annuncio di un esposto per estorsione, all'opportunità del rientro di "Genny" in Rai e alla correttezza dell'ultima nomina firmata prima di lasciare via del Collegio Romano