Omicidio Verzeni: il sindaco, assassino estraneo a Terno d'Isola

Omicidio Verzeni: Ruocco torna al lavoro. È caccia al ciclista

Si cerca un uomo in bicicletta ripreso da una telecamera mentre percorreva in contromano via Castegnate, a Terno d'Isola, vicino al luogo del delitto. I pm sanno chi è. Intanto, nei prossimi giorni saranno chiuse alcune strade per agevolare le indagini