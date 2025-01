Omicidio Cerciello: sconto di pena ai due imputati americani 

Omicidio Cerciello. Cassazione: appello bis sul concorso per Hjorth, sulla resistenza per Elder



Il vicebrigadiere dei carabinieri fu ucciso a Roma nel 2019. L'accusa aveva chiesto la conferma delle condanne per i due giovani americani rispettivamente a 22 e 24 anni di carcere. Per Elder è stata mantenuta la condanna più pesante, quella per l'omicidio