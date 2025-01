Nubifragio in Piemonte e Val d'Aosta, Cogne isolata

#Maltempo #Piemonte, forti piogge a Torino e Verbania Cusio Ossola: effettuati dai #vigilidelfuoco 80 soccorsi per frane e soccorso persone in difficoltà. A Montanaro (TO) salvata stanotte una famiglia di 3 persone bloccata in auto per innalzamento torrente Orco [#30giugno 8:15] pic.twitter.com/ZYNWyVryBk