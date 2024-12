Torna il Pride a Roma: "30 anni di orgoglio"

Gli organizzatori: "Siamo un milione"

"Siamo più di un milione" hanno detto gli organizzatori dal carro che apre la parata del Roma Pride e che ospita la segretaria del pd Elly Schlein e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Giorgia ci senti?", hanno gridato sempre dal carro annunciando che l'ultimo della sfilata è partito solo ora da piazza della Repubblica.

Sul carro Schlein e Gualtieri con la fascia rainbow

Oltre un milione di partecipanti al Roma Pride. Cosi' dicono gli organizzatori dal carro che ospita il portavoce Mario Colamarino, Elly Schlein e il sindaco di Roma Gualtieri, che per l'occasione indossa la fascia rainbow. La musica disco fa esplodere la folla che nonostante le alte temperature sta colorando le vie di Roma dalle 15 di oggi pomeriggio. La segretaria del Pd dal carro del Roma Pride ha ballato le maggiori hit dance che stanno animando la parata.

Il corteo arriva a Caracalla

Dopo aver colorato le vie di Roma, la Pride parade è giunta alle Terme di Caracalla dove sono attesi gli interventi di Annalisa, madrina di questa 30esima edizione, e del portavoce del Roma Pride Mario Colamarino. Sul carro che ha aperto la parata la segretaria del Pd Elly Schlein che ha seguito tutto il corteo ballando insieme alle Karma B le hit scelte per animare il corteo. In strada oggi sono scese - secondo gli organizzatori - più di un milione di persone che con bandiere arcobaleno, slogan, paillettes hanno festeggiato questa giornata di orgoglio. Non sono mancati gli slogan "Palestina libera" e i cori "bella ciao". Perché questa seppure colorata rimane una manifestazione politica per i diritti di tutti.