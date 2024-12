E dal sottosuolo di Roma spuntò un lavatoio di Adriano del II secolo dopo Cristo

Anche se, in una città abitata da circa tremila anni, non è impensabile immaginare che il livello di "verginità archeologica" si possa abbassare. Con il ritrovamento della fullonica di Piazza Pia Roma continua a offrire quelli che Gualtieri definisce i suoi "regali". Si tratta del quarto dall'inizio del nuovo millennio: durante un cantiere giubilare nel 2000, per la rampa per il parcheggio multipiano, furono rinvenuti ambienti affrescati della villa di Agrippina. Poi a luglio 2023 furono riportati alla luce, cinque metri sotto il manto stradale, i resti del Teatro di Nerone sotto un edificio del XV secolo di via della Conciliazione. Terzo ritrovamento di rilievo presentato alla stampa a febbraio 2024 quello di una porzione della Porticus Minucia a Palazzo Lares Permarini a via delle Botteghe Oscure. Adesso torna alla luce, dopo oltre 17 secoli, la fullonica di Adriano a Piazza Pia.