L'Onu avverte: tutti Paesi facciano piani adattamento al clima entro il 2025

Giornata terra: rapporto Ue-Onu, Europa record "stress termico"

Nel 2023 si sono registrati un numero record di giorni in cui il caldo avvertito è stato "estremo" per il corpo umano, a causa di temperature superiori a 35 C o 40 C i cui effetti sugli organismi sono stati accentuati dall'umidità, l'assenza di vento o il calore del cemento urbano