Poliziotto accoltellato alla schiena a Milano, è grave

È avvenuto alla stazione di Lambrate. L'aggressore, un 37enne in forte stato di agitazione, precedenti per rapina, ha prima lanciato sassi contro una donna, e poi si è scagliato contro la vittima. L'agente, 35 anni, è subito operato per contenere l'emorragia causata dai tre fendenti. La prognosi è ancora riservata