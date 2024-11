Campi Flegrei, 150 scosse in 4 ore

❌ #Terremoto #CampiFlegrei #Napoli, 50 interventi #vigilidelfuoco per verifica edifici (3 sgomberati per precauzione nella notte a Pozzuoli) e messa in sicurezza cornicioni pericolanti. In rinforzo team di tecnici da comandi Campania [#21maggio 9:45] pic.twitter.com/M1PqexEmeQ