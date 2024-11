Suicida il padre del ragazzo trovato asfissiato con la fidanzata

Con l'auto accesa per scaldarsi, coppia di fidanzati 20enni morta in un garage

I due giovani, appartatisi con il motore acceso per riscaldare l'abitacolo, sono deceduti per le esalazioni dei gas di scarico. A trovare i corpi, con il veicolo ancora in moto, è stato il padre del ragazzo. Il box era chiuso e il gas aveva saturato tutto l'ambiente