La Rai risponde a Franco Di Mare: "solidarietà e disponibili ad aiutare il giornalista"

“Ho avuto una vita bellissima, mi voglio legare all’idea che c’è una vita, mi spiace scoprirlo solo adesso. Non è ancora tardi perché, come diceva Boškov: partita finisce quando arbitro fischia. Il mio arbitro non ha fischiato ancora”.



- Franco Di Mare a #CTCF ♥️ pic.twitter.com/qvVTgtCwFA