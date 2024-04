La Cassazione, 'Cospito al 41 bis perchè è ancora pericoloso'

Cassazione, definitiva la condanna a 23 anni per Cospito

Passano in giudicato le sentenze nei confronti dell'anarchico e di Anna Beniamino, che dovrà scontare 17 anni e 9 mesi. La vicenda giudiziaria è relativa all'attentato alla ex caserma dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, avvenuto nel 2006