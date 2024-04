Collisione in mare tra un cargo liberiano e un portacontainer portoghese

Collisione in mare a 14mn da #CapoPassero tra un cargo liberiano e una portacontainer portoghese. La #GuardiaCostiera ha inviato mezzi navali, un elicottero e un Atr42 per intervenire in caso di soccorso e monitoraggio ambientale. Le 2 unità navigano ora verso le coste siciliane. pic.twitter.com/23vfI18Xd7