Si lancia da balcone per sfuggire ad agguato, 50enne morto a Napoli

AGI- Per sfuggire all'agguato si è lanciato dal balcone di casa. Prima era stato raggiunto da diversi colpi di pistola da qualcuno che conosceva e che probabilmente aveva addirittura fatto entrare in casa. È morto così stanotte nella notte a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, Raffaele Cinque, pregiudicato di 50 anni. Sul posto, in via Scirocco, alle 5 del mattino sono accorsi gli agenti della Squadra mobile.