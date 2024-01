Lite fuori da una palestra a Vittoria: grave un giovane

AGI - Forse una discussione degenerata, due i giovani coinvolti: uno dei due è stato colpito in modo serio ma ancora non si comprende se sia stato utilizzato un corpo contundente. È accaduto nel tardo pomeriggio nei pressi di una palestra di Vittoria, nel Ragusano.

La vittima, è stata trasferita all'ospedale Guzzardi di Vittoria in codice rosso, sul posto stanno operando i carabinieri. L'altra persona è stata identificata e condotta in caserma. Al momento non sono noti altri dettagli.