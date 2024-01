Nel Lazio la prima legge regionale sugli ITS Academy

AGI - La Regione Lazio è la prima in Italia ad essersi dotata di una legge per gli Istituti tecnici superiori, i cosiddetti Its Academy, in attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che intendono implementare proprio l’offerta dei servizi di istruzione e formazione professionale terziaria. Il consiglio regionale del Lazio ha, infatti, approvato lo scorso novembre la proposta di legge che ha visto come primo firmatario il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Bertucci, presidente della IV commissione della Pisana, competente su Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimoni.

Secondo la legge nazionale del luglio 2022 la formazione terziaria professionalizzante è realizzata dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) che amplia la formazione professionalizzante di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali. È un “livello terziario dell’istruzione scientifica e tecnica, offerta alternativa per chi non voglia intraprendere il percorso universitario” ha detto Marco Bertucci. Obiettivo della legge regionale è quello di avere uno “strumento da valorizzare e promuovere” che tenendo conto delle esigenze del sistema produttivo del Lazio avvii “una programmazione dell’offerta formativa in grado di rispondere in maniera efficiente, adeguata ed organica alla richiesta di tecnici superiori altamente specializzati”.

“Sono i numeri a confermare l’importanza degli ITS Academy – ha spiegato Bertucci - alla fine dei 24 mesi previsti dal corso, sui circa 6000 discenti che hanno utilizzato questo strumento è stato registrato l’85% di occupati, con il solo 5,7% di inoccupati. Numeri che certificano l’importanza di valorizzare e promuovere per i giovani questo strumento che va ad unire formazione e mondo del lavoro”.

Marco Bertucci



L’importanza della legge approvata per la Regione è confermata dalla dote finanziaria prevista dall’impianto normativo: nel dettaglio è stata prevista l’istituzione di due fondi a copertura degli interventi finalizzati alla diffusione della formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenza tecnologiche e tecnico professionali, con uno stanziamento a valere sul biennio 2024-2025 pari a complessivi 400 mila euro per la parte corrente e a complessivi 700 mila euro per la parte in conto capitale. Mentre invece per gli interventi relativi ai percorsi formativi degli ITS Academy, si andrà a provvedere nell’ambito delle risorse disponibili nella voce di spesa già iscritta in bilancio e destinate alle medesime finalità: nel 2025 sono integrate per 800 mila euro.

È stato anche disposto il concorso eventuale delle risorse assegnate dallo Stato, delle risorse comunitarie FSE+2021/2027 e delle risorse PNRR. “La legge approvata è la risposta ad un invito che ci arriva dal mondo delle imprese, quelli di implementare la formazione tecnica, all’interno di un percorso che coinvolga gli studenti nel ciclo produttivo fin da subito: l’intento è sia quello di supportare il settore economico produttivo ma anche andare incontro alle esigenze degli studenti”, chiude il presidente della Commissione Bilancio.

La legge prevede, inoltre, l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con funzioni consultive, di analisi e confronto tra la Regione, i soggetti istituzionali competenti in materia di istruzione e formazione tecnica superiore, gli ITS Academy, le università e le imprese dei settori produttivi caratterizzati da aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo economico e la competitività regionale e gli enti del Terzo settore che operano nell’ambito dell’educazione, dell’istruzione e formazione. Ogni anno verrà organizzata una giornata formativa , la Open day Formazione ITS Academy, che avrà lo scopo di diffondere la conoscenza degli ITS Academy, dei rispettivi percorsi formativi e delle relative opportunità occupazionali tra i giovani e le loro famiglie.