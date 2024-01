Oggi l'incontro del C.I.S.MIL. sul diritto militare

AGI - E' in programma oggi alle 17 il primo appuntamento organizzato nella Capitale dal Centro Interforze Studi Militari (C.I.S.MIL.), per far conoscere la propria attività. L’incontro che si terrà al Circolo Ufficiali dell’Esercito "Pio IX" di Castro Pretorio a Roma, sarà anche l’occasione per presentare l’Agenda Tematica 2024.

CISMIL è centro di eccellenza sullo studio, l’innovazione e l’applicazione del Diritto Militare e del neo costituito Diritto Sindacale Militare in relazione a tutte le attività connesse all’operatore che veste una divisa. A tal fine riunisce intorno a se una rete nazionale e internazionale tra Giuristi, Operatori del settore militare, rappresentanti della Magistratura, Professionisti, Enti, Associazioni Sindacali e altri soggetti interessati o che operino nel settore della giurisprudenza applicata all'ambiente militare.

Inoltre, CISMIL si propone come punto di comunicazione e riferimento anche per le associazioni sindacali fra militari che vi aderiscono che trovano in CISMIL strumento per la formazione continua dei propri dirigenti e iscritti, oltre che supporto in alcuni servizi come la formazione e quello dell'assistenza legale.

Parteciperanno all’evento personalità delle Istituzioni e della politica, del sindacalismo civile e militare, oltre ai numerosi professionisti che affiancano il C.I.S.MIL. nella sua opera di studio e coordinamento nazionale e internazionale delle realtà militari. Tra i relatori, anche il Presidente dell'Associazione, Giorgio Carta, il vice presidente Franco Pinardi segretario generale della confederazione dei Giudici onorari e tributari, e la Segretaria Generale, il Segretario Generale Elisabetta Trenta.