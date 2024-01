Il presidente della Calabria coinvolto in un incidente d'auto

AGI - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo per Lamezia-Catanzaro, intorno alle 15 di oggi. Secondo quanto si apprende, la vettura su cui viaggiava il governatore calabrese è sbandata urtando un guardrail. I passeggeri hanno riportato delle contusioni.

Occhiuto e altre persone che erano con lui sono state trasportate all'ospedale di Catanzaro per accertamenti, ma nessuno di loro sarebbe in condizioni gravi. Il presidente era diretto da Reggio Calabria a Cosenza per il congresso provinciale di Forza Italia dopo aver partecipato con il vicepremier e leader del partito Antonio Tajani a quello della città dello Stretto.

L'incidente è avvenuto tra gli svincoli di Pizzo (Vibo Valentia) e Lamezia Terme (Catanzaro). Con Occhiuto viaggiavano anche l'autista, una componente dello staff e il figlio del governatore. Tutti hanno riportato contusioni, tranne la portavoce che ha riportato anche un lieve trauma cranico.

Tutti i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Catanzaro per gli accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti le ambulanze del 118, l'elisoccorso e la polizia stradale. Secondo i primi accertamenti, l'autovettura, una Range Rover, sarebbe finita fuori strada urtando violentemente il guard rail.