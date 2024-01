L'orso Mj5 è morto e gli animalisti attaccano Fugatti

AGI - Associazioni animaliste Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) e Lega Anti Vivisezione (Lav) esprimono pesanti accuse dopo la conferma che l'orso ritrovato senza vita nell'autunno scorso nei pressi di Bresimo in Trentino, è l'esemplare 'Mj5', il plantigrado che nel marzo del 2023 aveva aggredito in Val di Rabbi il fratello del sindaco di Rabbi. Ora le cause del decesso dell'orso sono al vaglio dell'Istituto zooprofilattico delle Tre Venezie.

Nei confronti di 'Mj5' il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti aveva firmato l'ordinanza di abbattimento poi impugnata da diverse associazioni animaliste e, quindi, sospesa. "Se due indizi fanno una prova è evidente che queste morti non sono affatto casuali - dice Massimo Vitturi, responsabile animali selvatici della Lav -. Grazie alla sua campagna d'odio nei confronti degli orsi, il presidente trentino Fugatti potrebbe essere considerato il responsabile di un lavoro sporco eseguito poi da criminali del territorio che uccidono gli orsi salvati dai ricorsi giudiziari".

La Lav ha già annunciato che "non appena conosceremo le cause della morte di 'Mj5' depositeremo una querela perché non possiamo più tollerare che le incompetenze di Fugatti, del tutto incapace di garantire la sicurezza dei suoi concittadini attraverso la prevenzione, continuino a comportare morte e sofferenza tanto fra le persone quanto fra gli orsi".

"M62, F36 e ora MJ5. Tutti gli orsi che il presidente della Provincia autonoma di Trento aveva in un modo o nell'altro condannato a morte, sono effettivamente deceduti. Sono morti in circostanze che non possono essere considerate né misteriose né fortuite". Lo sostiene l'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) a seguito della conferma che l'esemplare rinvenuto deceduto nell'autunno del 2023 a Bresimo in Trentino è l'orso 'Mj5' che nel marzo precedente si era reso autore di un'aggressione a un escursionista.

"Dietro questi decessi, troppo numerosi e troppo ravvicinati nel tempo per pensare a un evento fortuito, non può che esserci la mano dell'uomo, mossa da un disegno preciso: eliminare i plantigradi del Trentino", aggiunge l'Enpa ricordando che nei giorni scorsi il governatore trentino Fugatti aveva annunciato la presentazione di un disegno di legge regionale per autorizzare le autorità del Trentino a eliminare otto orsi l'anno.L'Enpa a seguito della morte di 'Mj5' ha presentato alla Procura della Repubblica di Trento una denuncia "per uccisione di animali di specie protetta, ipotizzando un atto di bracconaggio".