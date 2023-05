"Aggressione violenta e prolungata". Così l'orso ha ucciso il runner in Trentino

AGI - "È assolutamente verosimile che vi sia stata una violenta e prolungata azione aggressiva dell'animale selvatico nei confronti dell'uomo come dimostrerebbero le gravi ferite e le tracce ematiche sparse per decine di metri". È quanto scritto nella relazione del Corpo forestale trentino in merito all'aggressione mortale attribuita, per il momento, all'orsa 'Jj4' nei confronti del 26enne Andrea Papi avvenuta nel pomeriggio del 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole in Trentino.

I contenuti della relazione dei forestali sono stati resi noti dal portale trentino 'Il Dolomiti'. Stando ai forestali l'aggressione è avvenuta all'altezza del tornante 'Sesta Vouta'. "È plausibile che Andrea Papi scendesse di corsa lungo la strada forestale Crocefisso Pra' Conz e che immediatamente dopo la curva a destra del tornante 'Sesta Vouta' si sia trovato a breve distanza dal plantigrado responsabile dell'aggressione", hanno scritto i forestali precisando che le prime tracce di sangue sono state individuate a soli cinque metri dalla strada, ad una decina il telefono, i bastoncini da runner e lo zainetto, e poco più lontano il corpo senza vita di Andrea Papi.