AGI - Un cittadino peruviano di 54 anni è stato fermato dalla Polizia con l'accusa di avere accoltellato l'ex compagna salvadoregna di 46 anni su un bus a Milano. Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2023 dopo averla colpita più volte a bordo dell'autobus Atm della linea 98 le ha rubato la borsetta ed è fuggito.

Trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, la donna, inizialmente ricoverata in prognosi riservata in pericolo di vita, è stata dimessa il 7 gennaio con una prognosi di 30 giorni. Le accuse per il fermato sono di tentato omicidio, rapina e atti persecutori. Lunedì la sua fuga è terminata al parco Sempione dove lo hanno trovato gli agenti.