Weekend con il freddo, poi il clima sarà più mite

AGI - Un peggioramento meteo raggiunge le regioni del Sud Italia portando molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, localmente più intensi e a carattere di temporale su Sicilia e Calabria. Tempo più asciutto al Centro-Nord con temperature in media o ancora poco al di sotto, dunque con clima tipicamente invernale. Nel corso del weekend gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una rimonta dell'alta pressione con tempo più stabile, anche se da domenica potrebbe tornare qualche pioviggine da nubi basse.

Temperature in media o poco sotto fino a metà della prossima settimana poi in arrivo una fase più mite ma anche umida con possibilità di piogge e acquazzoni ma in un contesto più autunnale che invernale.

Queste le previsioni per oggi:

- Al Nord: al mattino nuvolosità irregolare in allontanamento verso sud. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni.

- Al Centro: Al mattino cieli coperti, con deboli precipitazioni sull'Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con neve in Appennino dai 900 metri circa. In serata attese schiarite tra Toscana, Umbria e Lazio, con ancora qualche precipitazione in Abruzzo.

- Al Sud e Sulle Isole: Maltempo diffuso al mattino con deboli piogge sparse e cieli coperti. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo, con precipitazioni diffuse e neve in Appennino fino a quote di media montagna. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud.

Previsioni per domani:

- Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Nebbie e foschie di nuovo in formazione nella notte in Pianura Padana.

- Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento in Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con addensamenti sulle regioni adriatiche e soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

- Al sud e Sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni, con piogge sparse sulle Isole Maggiori e locali fenomeni in Appennino con neve oltre i 700-800. Al pomeriggio ancora piogge sulla Sicilia, migliora altrove con graduali schiarite. In serata e in nottata migliora ovunque con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione e massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna e stazionarie al Sud e sulla Sicilia.