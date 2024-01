Incidenti stradali e occupazioni abusive, le priorità del nuovo comandante della polizia locale di Roma

AGI - Lotta agli incidenti stradali, contrasto delle occupazioni abusive e tutela dell'ambiente. Queste saranno le priorità della polizia locale di Roma capitale secondo quanto illustrato in conferenza stampa dal suo nuovo comandante, Mario De Sclavis.

"Le nostre priorità, decise con il sindaco Roberto Gualtieri, saranno la lotta alle morti sulle strade e la 'sosta selvaggia', ma ci occuperemo anche delle occupazioni abusive e della tutela dell'ambiente con un reparto che sto cercando di ricostruire", ha spiegato De Sclavis nel corso di un incontro con i cronisti al comando di piazza della Consolazione, "abbiamo l'obiettivo di limitare al massimo gli incidenti stradali. A Roma è difficile essere presenti sempre ovunque, perché è una città grandissima, ma faremo di tutto per implementare la nostra presenza".

"Sicuramente uno dei problemi principali è l'abuso di alcol e droghe", osserva il comandante, ricordando che le autovetture possono essere delle "armi": "Se guidi come in pista l'incidente lo provochi".

"Saremo più presenti e più visibili"

"Aumenteremo le pattuglie nelle zone più degradate: saranno a breve assunte 800 unità e nel frattempo andremo avanti con quello che abbiamo facendo il massimo", afferma ancora De Sclavis, "le zone che che cercheremo di battere maggiormente sono l'Esquilino, Centocelle, San Basilio, l'area della stazione Termini e le aree intorno ai campi nomadi".

"Prometto che saremo più presenti di quello che siamo oggi e saremo più visibili", ha concluso, "questo non perché vogliamo farci vedere, ma per far capire a chi pensa di poter vivere in questa città come meglio crede che non è più così".