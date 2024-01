Il Papa: "Basta attacchi ai civili, sono crimini di guerra"

AGI - "Si trova un mondo sempre più lacerato, ma soprattutto si trovano milioni di persone - uomini, donne, padri, madri, bambini - i cui volti ci sono per lo più sconosciuti e che spesso dimentichiamo". Così Papa Francesco ricevendo in udienza il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno.

"D'altra parte, le guerre moderne non si svolgono più solo su campi di battaglia delimitati, nè riguardano solamente i soldati. In un contesto in cui sembra non essere osservato più il discernimento tra obiettivi militari e civili, non c'è conflitto che non finisca in qualche modo per colpire indiscriminatamente la popolazione civile", ha denunciato il Pontefice.

"Gli avvenimenti in Ucraina e a Gaza ne sono la prova evidente. Non dobbiamo dimenticare che le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono crimini di guerra, e che non è sufficiente rilevarli, ma è necessario prevenirli. Occorre dunque - ha sottolineato Francesco - un maggiore impegno della Comunità internazionale per la salvaguardia e l'implementazione del diritto umanitario, che sembra essere l'unica via per la tutela della dignità umana in situazioni di scontro bellico", e "anche quando si tratta di esercitare il diritto alla legittima difesa, è indispensabile attenersi ad un uso proporzionato della forza".

"Forse non ci rendiamo conto che le vittime civili non sono 'danni collaterali'. Sono uomini e donne con nomi e cognomi che perdono la vita. Sono bambini che rimangono orfani e privati del futuro. Sono persone che soffrono la fame, la sete e il freddo o che rimangono mutilate a causa della potenza degli ordigni moderni", ha aggiunto Bergoglio, "se riuscissimo a guardare ciascuno di loro negli occhi, a chiamarli per nome e a evocarne la storia personale, guarderemmo alla guerra per quello che è: nient'altro che un'immane tragedia e 'un'inutile strage', che colpisce la dignità di ogni persona su questa terra", ha sottolineato il Pontefice.