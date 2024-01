In Alto Adige un uomo è morto mentre spalava la neve

AGI - Un uomo è stato ritrovato morto questa mattina poco prima dell'alba nei pressi del suo maso a Latzfons, frazione di montagna del comune di Chiusa in Alto Adige. L'uomo, molto conosciuto in paese anche per il suo impegno nei vigili del fuoco volontari, era intento con il suo trattore che montava la lama spartineve a liberare dalla neve la stradina che conduce a casa.

Per cause in corso di accertamento il mezzo è precipitato nella scarpata sottostante fermandosi dopo circa 100 metri. Il corpo è stato rinvenuto dalla famiglia. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso dell'Aiut Alpin, la croce bianca, i carabinieri e i vigili del fuoco volontari della zona.