Frontale nel Catanzarese, morti quattro giovani

AGI - Quattro giovani sono morti in un incidente stradale sulla statale 106 Jonica a Calalunga-Pietragrande, in provincia di Catanzaro, dove si è verificato lo scontro frontale tra due auto. Da accertare le cause.

Sul posto personale dell'Anas, che ha chiuso la strada, istituendo un'uscita obbligatoria allo svincolo di Pietragrande con deviazione sulla strada provinciale. Sono intervenuti carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco e soccorritori del 118.