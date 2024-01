Slittano i test d'ingresso a Medicina, le prime prove dopo marzo

AGI - Slittano i test di ingresso alla facoltà di Medicina. Non ci saranno a febbraio, secondo quanto apprende l'AGI, ma con ogni probabilità le prossime prove si terranno dopo marzo e una successiva si svolgerà ad aprile/maggio.

Il ministero dell'Università e della Ricerca, secondo quanto si apprende, consapevole delle criticità prodotte dai Tolc - i test online Cisia (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso) per chi vuole iscriversi a un corso di laurea che richiede una valutazione delle conoscenze iniziali prima dell'iscrizione - è da tempo impegnato in un percorso di superamento dello strumento e a rivedere, nel complesso, il sistema di accesso a medicina.

Le prossime prove, quindi, si terranno, con molta probabilità dopo marzo e una successiva ad aprile/maggio. Già da queste prove il sistema dei Tolc sarà superato.

Il nuovo test, sempre secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, si baserà, come espressamente richiesto dalla ministra Anna Maria Bernini, su quesiti selezionati da una banca dati aperta e pubblica.

La ministra, come ha già dichiarato pubblicamente è disponibile così a introdurre nuove forme di accesso a Medicina che superino strutturalmente le problematicità emerse.