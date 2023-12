Tra concerti e botti vietati, la mappa del Capodanno in Italia

AGI - Per l'Italia si avvicina una notte di Capodanno con tante ordinanze di divieti di botti e concerti all'aperto da Nord a Sud. Le ordinanze che proibiscono l'uso di petardi e fuochi d'artificio negli spazi pubblici, in passato ampiamente disattese, riguardano centinaia di città tra cui Roma, Firenze, Cagliari, Vicenza e Palermo. In controtendenza Venezia dove alla mezzanotte ci sarà uno spettacolo pirotecnico sul Bacino San Marco.

+Tra i concerti di Capodanno spicca quello del Circo Massimo, a Roma, dove sono attese 45 mila persone per la serata gratuita con Blanco, Lazza e Francesca Michielin organizzata da Roma Capitale con la radio Rds. A Crotone andrà in scena in diretta su Rai 1 "L'anno che verra'", la serata condotta da Amadeus con decine di ospiti, tra cui Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D'Amico, gli Autogol e Maninni. La risposta di Canale 5 è a Genova per il Tricapodanno condotto da Federica Panicucci con Albano, Orietta Berti, Iva Zanicchi e Fausto Leali insieme a Leo Gassman, Michele Bravi, Luigi Strangis e la scuola di Amici.

Tra i tanti nomi illustri della canzone Emma Marrone a Siena, il dj-set di Albertino e il rapper Fabri Fibra a Pisa, Max Gazzé a Vicenza e Francesco Gabbani a Padova. Madame sarà il fulcro dei festeggiamenti a Mantova, in Piazza Sordello. A Torino il producer Mace sarà sul palco di piazza Castello. Nessun concerto di rilievo a Milano dove l'amministrazione comunale ha deciso di destinare i fondi ad altre iniziative.

A Napoli cantano Arisa, The Kolors ed Enzo Avitabile a piazza Plebiscito, a Bari si esibiscono Ermal Meta, Coez e Frah Quintale mentre a Palermo c'è il concerto di Elodie in piazza Ruggero Settimo e a Catania la serata sarà animata da Tananai e Mario Biondi. Il Capodanno della Sardegna schiera Marco Mengoni a Cagliari, Zucchero e Salmo a Olbia, Renga e Nek a Sassari, Ligabue ad Alghero e Noemi a Nuoro.