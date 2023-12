AGI - Si è presentato ai carabinieri in Friuli, l'ex marito della donna accoltellata da un uomo incappucciato nell'area di servizio Bisenzio Est, nel tratto fiorentino dell'A1, negando il proprio coinvolgimento nell'episodio avvenuto martedì pomeriggio. La procura, che oggi ha convocato la donna per cristallizzare alcuni aspetti fondamentali dell'indagine, sta dunque allargando il campo nella ricerca dell'autore del gesto.

La donna, che è stata dimessa dall'ospedale, è stata raggiunta da una coltellata alla coscia, ma l'uomo incappucciato che l'ha avvicinata avrebbe inizialmente mirato al petto. La signora, 58 anni, originaria di Segrate, è riuscita a schivare il colpo e a divincolarsi, poi a scendere dall'auto e chiedere aiuto. La 58enne si trovava in viaggio verso casa dopo aver passato il Natale a Cerveteri. Con lei anche le due figlie, che però non erano presenti al momento dell'aggressione perché si trovavano dentro la stazione di servizio. È in corso, infine, un'attenta analisi delle telecamere del tratto autostradale per risalire all'auto su cui si è allontanato l'aggressore.