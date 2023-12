Parroco nega la comunione ad una donna. Bufera nell'aretino

AGI - È una vicenda che ha creato non poco scalpore ad Arezzo quella accaduta nella chiesa di Gesù Cristo Divino Lavoratore e Sant'Egidio, nel quartiere dell'Orciolaia, durante la vigilia di Natale.

L'accusa nei confronti del parroco, don Danilo Costantino, era arrivata da una donna che nella mattina della vigilia di Natale si era vista negare l'eucarestia. A detta della donna per "essere arrivata in ritardo alla S.Messa". Secondo alcuni parrocchiani invece, che difendono l'operato di Don Danilo, perchè "non sembrava proprio che la signora partecipasse alla messa con il giusto atteggiamento".

Versioni contrastanti, di fatto l'ostia sarebbe stata negata solo a lei e di questo è stato informato il Vescovo della diocesi aretina S.E. Andrea Migliavacca.

"Non solo sono stato informato di quanto accaduto, ma ne ho già parlato con Don Danilo - dichiara il Vescovo all'AGI - sono molto dispiaciuto per tutta la situazione che si è creata, anche per chi eventualmente non si fosse sentito accolto. Don Danilo ha già fatto un suo cammino ed è consapevole che l'atteggiamento di accoglienza deve essere condiviso e aperto anche nel dare la comunione. Non devono esserci alcuni si e alcuni no, ma un'accoglienza nei confronti di tutti".